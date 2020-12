Ignazio Moser, grave lutto per la famiglia: morto lo zio Aldo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Uno degli ex concorrenti più noti del GF Vip è stato colpito da un grave lutto. Si tratta di Ignazio Moser che proprio oggi ha annunciato la morte dello zio paterno Aldo. Il ragazzo ha voluto scrivere una breve, ma commovente dedica su Instagram. “Ciao zio…” – È venuto a mancare Aldo Moser, anche lui, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Uno degli ex concorrenti più noti del GF Vip è stato colpito da un. Si tratta diche proprio oggi ha annunciato la morte dello zio paterno. Il ragazzo ha voluto scrivere una breve, ma commovente dedica su Instagram. “Ciao zio…” – È venuto a mancare, anche lui, L'articolo

infoitsport : Ignazio Moser, grave lutto per l'ex ciclista e gieffino vip - infoitsport : Chechu Rodriguez e Ignazio Moser: lutto per la coppia - i_love_gossip__ : In questo momento Stefania si merita lo stesso famoso aereo di Ignazio Moser!#GFVIP - BITCHYXit : Il pacco di Ignazio Moser in mutande è TROPPO grosso in questo video @BITCHYXit - nonhounaccount2 : Scusatemi ma io vicino a Malgioglio che lo imita voglio solo Ignazio Moser. #gfvip #gvip -