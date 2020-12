Igiene mentale | dipendenti pronti alla battaglia legale contro l’Asl Foto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Non siamo dei numeri, siamo Famiglie”. Con questo slogan i 27 operatori socio-sanitari deBenevento 1 sono tornati a protestare davantisede istituzionale dell’Azienda, in via Oderisio,la decisione del Direttore Generale Volpe di procedere a partire dal prossimo 1° gennaio ad assunzioni con la formula della “Partita Iva” a tempo determinato a 6 mesi, di altrettante professionalità per lo svolgimento dei servizi da loro tradizionalmente svolti. In precedenza, e cioè fino al 2017, questi operatori eranodi una Cooperativa di servizi sanitari; poi da quella data e finofine di settembre scorso, gli stessi erano assunti da una Agenzia interinale. La protesta degli operatori socio-sanitari si era già sviluppata due mesi or sono per ...