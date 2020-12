Idrogeno | cosa faranno insieme Enel ed Eni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La transizione energetica di fronte all’importanza della sfida dei cambiamenti climatici passa anche dall’alleanza tra le due società leader nel settore a livello mondiale,ed Eni, per sviluppare progetti diverde attraverso elettrolizzatori alimentati da energia rinnovabile. Gli elettrolizzatori, che utilizzano l’elettricità per ricavare l’dall’acqua, saranno posizionati nelle vicinanze di due delle raffinerie Eni in modo che l’verde possa rappresentare la migliore opzione di decarbonizzazione. Ciascuno dei due progetti pilota includerà un elettrolizzatore di circa 10 MW, eed Eni prevedono che entreranno in funzione entro il 2022-2023. TRANSIZIONE ENERGETICA E NEXT GENERATION EU L’, oltre alla sua rilevanza economica, è considerato come ...