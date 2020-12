I primi 47 anni di Monica Seles, la tennista prodigio sfortunata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 2 dicembre 1973 nasceva Monica Seles, destinata ad essere una tennista fenomenale, in grado di conquistare la prima posizione mondiale a soli 17 anni. Tuttavia, quel maledetto attentato del 30 aprile 1993 ad Amburgo non solo ha diviso la sua carriera in due parti, ma ha anche riempito Monica di insicurezze e demoni da sconfiggere. Oggi, quella giovane tennista è una business woman e scrittrice di buon successo. Continua a sostenere che, in qualsiasi campo si agisca, la passione è ciò che deve alimentare le proprie azioni. I grandi successi in campo Monica Seles è entrata per la prima volta in classifica WTA il 10 ottobre 1988 alla posizione 88 e, con un balzo incredibile e memorabile, un anno dopo è già al nono posto della classifica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 2 dicembre 1973 nasceva, destinata ad essere unafenomenale, in grado di conquistare la prima posizione mondiale a soli 17. Tuttavia, quel maledetto attentato del 30 aprile 1993 ad Amburgo non solo ha diviso la sua carriera in due parti, ma ha anche riempitodi insicurezze e demoni da sconfiggere. Oggi, quella giovaneè una business woman e scrittrice di buon successo. Continua a sostenere che, in qualsiasi campo si agisca, la passione è ciò che deve alimentare le proprie azioni. I grandi successi in campoè entrata per la prima volta in classifica WTA il 10 ottobre 1988 alla posizione 88 e, con un balzo incredibile e memorabile, un anno dopo è già al nono posto della classifica ...

WeCinema : Tanti auguri a #VincentCassel ??! Figlio d'arte di Jean-Pierre Cassel, debutta al cinema negli anni '80 e dopo i pri… - tormentony : RT @RutaSilvia: @Lavvelenata000 Ogni cosa è illuminata (J.S.Foer); La solitudine dei numeri primi (Giordano); Un giorno (Nicholls); Mille s… - MaxCoen33 : @SchiffGiulio In Italia sono cosi bravi a vaccinarsi che per i primi 2 anni di vita gli hanno resi obbligatori altr… - vrgniia : MA POI GUARDATE MICHAEL SUPER PROUD DAD E MICK CON LA BANDANA BLU INTORNO AL COLLO IN VERO STILE PRIMI ANNI 2000 VO… - VinGalante : @anna_1951 ... Per più di due ore scarica un'energia impressionante e 'mixa' in modo eccezionale ballate rock dei p… -

Ultime Notizie dalla rete : primi anni L'associazione famiglie numerose: «Calo di iscrizioni rispetto ai primi anni» Daily Verona Network Operatrice sanitaria di Monfalcone positiva per la seconda volta

MONFALCONE Il coronavirus può colpire due volte e la reinfezione non è un’eventualità poi così peregrina. Che una volta guariti dal Covid-19 non si resti per sempre protetti contro il virus lo ha, suo ...

Grandi sfide da vent’anni

Venti anni di confronti e 53 in totale le sfide tra Lube e il club laziale che, prima di approdare nel palasport a Cisterna, aveva l’appellativo di Latina. I precedenti premiano Civitanova con 44 succ ...

MONFALCONE Il coronavirus può colpire due volte e la reinfezione non è un’eventualità poi così peregrina. Che una volta guariti dal Covid-19 non si resti per sempre protetti contro il virus lo ha, suo ...Venti anni di confronti e 53 in totale le sfide tra Lube e il club laziale che, prima di approdare nel palasport a Cisterna, aveva l’appellativo di Latina. I precedenti premiano Civitanova con 44 succ ...