I Pinguini Tattici Nucleari raccontano Ahia! traccia per traccia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) I, il nuovo ep in uscita venerdì 4 dicembre. Porta lo stesso titolo del primo romanzo di Riccardo Zanotti pubblicato lo scorso novembre. Ad anticipare il nuovo lavoro è stato il singolo Scooby Doo, già disponibile in radio e in digital download. Il gruppo annuncia in conferenza stampa che domani sarà sul palco della semifinale di X Factor, in diretta su Sky Uno. I, il nuovo lavoro inedito che si compone di 7 tracce. Dell’ep fa parte anche La Storia Infinita, il singolo estivo certificato disco d’oro. L’impatto del Covid sulla musica Dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2020, i...