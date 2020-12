I negozi chiudono, l’economia è ferma e il governo a cosa pensa? Alla lotteria degli scontrini (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Di Diana Romano e Romina Paludi 1° dicembre 2020, l’evasione fiscale in Italia è stata finalmente annientata secondo il governo Conte. I piccoli commercianti, gli artigiani, le cosiddette categorie “criminali” con questo vizio di non battere gli scontrini, nulla hanno potuto contro i consumatori che si sono presentati nei negozi – brandendo carte di credito e “codici lotteria”. Una data storica per l’economia e le casse dello Stato che, in un momento così delicato, ha pensato bene di creare una lotteria per COMBATTERE L EVASIONE FISCALE. Questo è il film mentale che si sono fatti Conte e Gualtieri quando hanno elaborato il “cashback e la lotteria degli scontrini” per disincentivare l’utilizzo del contante in ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Di Diana Romano e Romina Paludi 1° dicembre 2020, l’evasione fiscale in Italia è stata finalmente annientata secondo ilConte. I piccoli commercianti, gli artigiani, le cosiddette categorie “criminali” con questo vizio di non battere gli, nulla hanno potuto contro i consumatori che si sono presentati nei– brandendo carte di credito e “codici”. Una data storica pere le casse dello Stato che, in un momento così delicato, hato bene di creare unaper COMBATTERE L EVASIONE FISCALE. Questo è il film mentale che si sono fatti Conte e Gualtieri quando hanno elaborato il “cashback e la” per disincentivare l’utilizzo del contante in ...

Marc852835993 : RT @andiamoviaora: In piena PAN DE MIAH recitano nelle strutture che sono al 'collasso', vietano l'ingresso a tutti, chiudono teatri, rist… - TitiRode : RT @Kr81RS: @andavatuttobene Fino alle 21... Addirittura??? ?? ...i bar chiudono alle 18... Nei negozi non gira il virus? ?? - Kr81RS : @andavatuttobene Fino alle 21... Addirittura??? ?? ...i bar chiudono alle 18... Nei negozi non gira il virus? ?? - JPCK72 : RT @andiamoviaora: In piena PAN DE MIAH recitano nelle strutture che sono al 'collasso', vietano l'ingresso a tutti, chiudono teatri, rist… - MassimoSantoma2 : RT @andiamoviaora: In piena PAN DE MIAH recitano nelle strutture che sono al 'collasso', vietano l'ingresso a tutti, chiudono teatri, rist… -

Ultime Notizie dalla rete : negozi chiudono "Aiuti o chiudono 5mila negozi", l'appello dei fiorai Adnkronos Riaprono i negozi non essenziali a Bruxelles, si ripopolano le vie dello shopping

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2020 Riaprono i negozi non essenziali a Bruxelles, si ripopolano le vie dello shopping A Bruxelles hanno riaperto i negozi non essenziali e il centro ...

Pozzuoli, chiusi per 5 giorni due bar e un negozio: violate le norme anti-covid

POZZUOLI. Due bar e un negozio di articoli casalinghi e natalizi sono stati multati e chiusi per cinque giorni dalla polizia municipale diretta dalla comandante Silvia Mignone. I vigili urbani hanno..

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2020 Riaprono i negozi non essenziali a Bruxelles, si ripopolano le vie dello shopping A Bruxelles hanno riaperto i negozi non essenziali e il centro ...POZZUOLI. Due bar e un negozio di articoli casalinghi e natalizi sono stati multati e chiusi per cinque giorni dalla polizia municipale diretta dalla comandante Silvia Mignone. I vigili urbani hanno..