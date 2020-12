I metodi di pagamento dei casino online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Skrill, carte di credito o bonifici: per il ritiro delle vincite o il deposito di somme per giocare Sicuramente quando scegli una piattaforma, le offerte di cui dispone ed i giochi devono essere all’altezza delle aspettative per essere scelti. Anche perché non penso che investi soldi in cose… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Skrill, carte di credito o bonifici: per il ritiro delle vincite o il deposito di somme per giocare Sicuramente quando scegli una piattaforma, le offerte di cui dispone ed i giochi devono essere all’altezza delle aspettative per essere scelti. Anche perché non penso che investi soldi in cose… L'articolo Corriere Nazionale.

Chi sta provando a connettersi alla sezione Portafoglio dell'applicazione IO si trova a dover fare i conti con un errore: non è un problema isolato.

Cashback, si parte l’8 dicembre ma l’«app IO» ha qualche problema

Nel giorno dell’annuncio ufficiale della data d’inizio per il cashback di Natale, l’applicazione non regge le connessioni e non permette di aggiungere i metodi di pagamento elettronici, fondamentali p ...

