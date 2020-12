I dazi di Trump alla Cina? Rimangono Parola di Biden

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Idel 25% imposti dal presidente Donaldsu una serie di prodotti e componenti industriali cinesi per un valore complessivo di 250 miliardi di dollari in base all’accordo commerciale di “Fase 1” con larimarranno.del presidente-eletto Joe. Niente revoca, dunque: “Non ho intenzione di fare mosse immediate, e lo stesso vale per le tariffe”, ha dettoin un’intervista al New York Times. “Non ho intenzione di compromettere le opzioni a mia disposizione”, ha aggiunto. I TERMINI DELL’ACCORDO Come ricorda l’Agenzia Nova, l’accordo, concepito come prima parte di una più ampia ridefinizione delle relazioni commerciali tra le due maggiori potenze globali, prevede che laaumenti gli acquisti di prodotti e servizi statunitensi di almeno 200 ...