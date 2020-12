Hong Kong, il movimento Lausan: «Lottiamo contro il capitalismo» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il movimento pro-democrazia di Hong Kong sopravvive nonostante la stretta di Pechino sull’autonomia della città. In parte grazie alle infaticabili comunità in esilio, soprattutto a Taipei e Londra, dove si organizzano periodiche manifestazioni davanti all’ambasciata cinese. In parte nelle altre grandi mobilitazioni antigovernative di questi mesi: le tattiche del movimento anti-estradizione hanno raggiunto Thailandia, Bielorussia, ma anche gli USA. A Portland, i manifestanti hanno imparato, da video girati ad Hong Kong, come usare i coni stradali per coprire e neutralizzare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilpro-democrazia disopravvive nonostante la stretta di Pechino sull’autonomia della città. In parte grazie alle infaticabili comunità in esilio, soprattutto a Taipei e Londra, dove si organizzano periodiche manifestazioni davanti all’ambasciata cinese. In parte nelle altre grandi mobilitazioni antigovernative di questi mesi: le tattiche delanti-estradizione hanno raggiunto Thailandia, Bielorussia, ma anche gli USA. A Portland, i manifestanti hanno imparato, da video girati ad, come usare i coni stradali per coprire e neutralizzare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

