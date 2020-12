“Ho una cosa molto imbarazzante da dirti”. GF Vip, il ‘dramma’ intimo di Giulia Salemi. Maria Teresa Ruta di sasso (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle ultime ore Giulia Salemi è diventata uno dei personaggi più chiacchierati del Grande Fratello Vip. Anche durante la puntata del 30 novembre Alfonso Signorini ha riacceso gli animi riportando a galla vecchie “ruggini” tra due vippone: Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Punzecchiata dal conduttore, la showgirl calabrese ha fatto intuire che in passato l’ex di Francesco Monte ci avesse provato con l’ex marito Flavio Briatore. Non solo, ha anche ammesso di essere gelosa della influncer che appena entrata nella casa ha instaurato un bel rapporto con Pierpaolo Pretelli. “Certi discorsi le danno fastidio, però adesso ne fa altri simili riferiti a me? Dice che chiedo le cose gratis al suo ex. Ma stiamo scherzando? Allora certe cose sono sbagliate solo se sono contro di lei”, ha detto un’amareggiata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle ultime oreè diventata uno dei personaggi più chiacchierati del Grande Fratello Vip. Anche durante la puntata del 30 novembre Alfonso Signorini ha riacceso gli animi riportando a galla vecchie “ruggini” tra due vippone:ed Elisabetta Gregoraci. Punzecchiata dal conduttore, la showgirl calabrese ha fatto intuire che in passato l’ex di Francesco Monte ci avesse provato con l’ex marito Flavio Briatore. Non solo, ha anche ammesso di essere gelosa della influncer che appena entrata nella casa ha instaurato un bel rapporto con Pierpaolo Pretelli. “Certi discorsi le danno fastidio, però adesso ne fa altri simili riferiti a me? Dice che chiedo le cose gratis al suo ex. Ma stiamo scherzando? Allora certe cose sono sbagliate solo se sono contro di lei”, ha detto un’amareggiata ...

