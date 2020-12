“Ho sposato una bambola gonfiabile”, il motivo lascia tutti senza parole (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Ho sposato una bambola gonfiabile”: un matrimonio da sogno con una sex doll! Il motivo dello sposo lascia tutti sbigottiti e senza parole Incontrarsi in un mondo tanto grande ed affollato può davvero essere un’impresa invincibile. Far coincidere poi gli impegni lavorativi, la carriera, il desiderio di realizzare una famiglia pur continuando ad avere un buon rapporto con gli amici. A volte sembra davvero impossibile trovare un partner che si incastri perfettamente ai pezzi di un puzzle già quasi completo, senza rovinarne gli equilibri. A meno che… non si tratti di un partner ‘di gomma’! Yuri Tolochko & Margo (Screenshot)E’ proprio questo il caso di dire che ‘l’amore non conosce confini’. Ma fino a che limite si ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Houna: un matrimonio da sogno con una sex doll! Ildello spososbigottiti eIncontrarsi in un mondo tanto grande ed affollato può davvero essere un’impresa invincibile. Far coincidere poi gli impegni lavorativi, la carriera, il desiderio di realizzare una famiglia pur continuando ad avere un buon rapporto con gli amici. A volte sembra davvero impossibile trovare un partner che si incastri perfettamente ai pezzi di un puzzle già quasi completo,rovinarne gli equilibri. A meno che… non si tratti di un partner ‘di gomma’! Yuri Tolochko & Margo (Screenshot)E’ proprio questo il caso di dire che ‘l’amore non conosce confini’. Ma fino a che limite si ...

FuBabbo : io dopo una litigata con quella che ho sposato al massimo ho fatto 23 km. - NAMK0OKS : Apprezzamento non gradito del collega (ho messo i leggings felpati in pelle): “ho un debole per le ragazze con i pa… - VENERDI1717 : RT @PerculoPio: Gli anziani: “sono sposato da 43 anni, abito qui da 34 anni, il 7 aprile del 1973 ho fatto questo ho iniziato a lavorare 47… - fabiobarzan : @NonEvoluto @milannight @_Milanisti1899_ @acmilan @RadioRossonera Sempre Ale ... io ho sposato tuo pensiero , con q… - StarGodxxx : RT @PerculoPio: Gli anziani: “sono sposato da 43 anni, abito qui da 34 anni, il 7 aprile del 1973 ho fatto questo ho iniziato a lavorare 47… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho sposato Martha C. Nussbaum: «Odio e razzismo non sono un destino. La risposta alla paura è la speranza» Corriere della Sera