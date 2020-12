“Ho fatto l’amore proprio lì” GF Vip | Cristiano Malgioglio scioccato dal racconto hot

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) GF Vip hot.non poteva credere alle sue orecchie dopo quel. E non è certo l’unico: anche la faccia di Barbara D’Urso, che si era collegata in quel momento con la diretta della Casa, la diceva lunga. Come si suol dire, è arrivataal momento giusto, quando cioè stava succedendo qualcosa di “bizzarro” nella cucina del bunker di Cinecittà. Gli inquilini stavano chiacchierando tra di loro quando a un certo punto ci è scappato unspinto. Una vera e propria confessione: la conduttrice ha rivelato ai compagni di avventura di aver avuto un rapporto sessuale in un sarcofago con il compagno. “Nel sarcofago egizio. Era l’unico posto fresco”, le parole precise di Maria Teresa Ruta, che ha svelato così un particolare molto intimo. (Continua dopo la foto) Maria Teresa ...