Hamilton frenato solo dal Covid Grosjean cerca un altro miracolo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Mercedes, tre i papabili sostituti in Bahrain. Dal rogo di Sakhir ad Abu Dhabi: il francese scalpita

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Una gara che verrà ricordata in primis per il pauroso incidente che ha vi ...Dietro al britannico campione del mondo i soliti Bottas e Verstappen. Leclerc: male, non ho feeling con la macchina Vettel: conteranno le gomme ...