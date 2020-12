Hai le 10 lire del 1955? Il loro valore stupisce tutti

Leggi su android-news.eu

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Buongiorno a, eccoci anche questa mattina con un articolo che riguarda le monete, in questo articolo andremo ad occuparci delle vecchie, in particolar modo ci concentreremo sulle 10del. Nonostante si tratti di monete coniate tanti anni fa, e quindi rare, ilnon è elevato quanto le 10coniate in altri anni, come ad esempio le 10coniate nel 1947, che valgono fino a 6000 euro, anche le 10del 1954, sono molto apprezzate dai collezionisti, anche se ilsi aggira intorno ai 100 euro. Queste sono le due monete da 10più ricercate. Ma noi oggi andremo a concentrarci sulla 10del, che ...