Gruppo Volkswagen - Diess resta ceo, ma senza rinnovo anticipato del contratto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Herbert Diess rimane amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, ma non potrà ottenere il rinnovo del mandato in scadenza nella primavera del 2023. questa, secondo la stampa tedesca, la decisione più importante presa la sera dell'1 dicembre dal presidium: il comitato che, all'interno del consiglio di sorveglianza, affronta casi delicati come, per l'appunto, quello degli ultimi giorni sul destino del top-manager ex BMW. Il caso. Il presidium è composto da pochi membri di alto livello del massimo organo amministrativo del costruttore tedesco: ne fanno parte otto figure in rappresentanza di azionisti e lavoratori, tra cui il presidente Hans Dieter Pötsch, due componenti della famiglia Piëch-Porsche (Wolfgang Porsche e Hans-Michel Piëch), il primo ministro della Bassa Sassonia, Stephan Weil, il capo del consiglio di ...

