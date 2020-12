Grave lutto per Ignazio Moser Davvero un brutto momento per la famiglia del fidanzato di Cecilia Rodriguez

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un gravissimoha colpito ildi. Un dolore atroce, che ha travolto improvvisamente l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Ha voluto condividere ildi grande tristezza insieme a tutti i suoi follower di Instagram, che gli hanno mostrato immediatamente vicinanza. Una perdita bruttissima, arrivata a pochi giorni dal Natale, che renderà queste feste ancora più amare. Al, non ha ancora reagito la sorella di Belen. Come si può leggere sul suo profilo social,ha dato il suo addio allo zio. Aldoera il fratello maggiore del papà di, Francesco. Sia il padre che lo zio hanno in comune la passione del ciclismo. Stando a ...