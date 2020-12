Grande Fratello Vip, la confessione intima di Giulia Salemi: 'Mai provato il 'vero piacere', ho sempre finto...' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Al una confessione intima da parte di . Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ha confidato a Maria Teresa Ruta di non aver mai raggiunto il 'vero piacere' sotto le lenzuola. Leggi anche > Giulia Salemi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Al unada parte di .alVip ha confidato a Maria Teresa Ruta di non aver mai raggiunto il '' sotto le lenzuola. Leggi anche >...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - tommyicyzorzi : RT @icallhnz: Tommaso è stato il protagonista del grande fratello, ha dimostrato grande talento, sensibilità e intelligenza. Non viene caga… - abbracciamiora_ : RT @icallhnz: Tommaso è stato il protagonista del grande fratello, ha dimostrato grande talento, sensibilità e intelligenza. Non viene caga… -