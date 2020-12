GP Sakhir: Williams con Aitken al posto di Russell (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Williams ha scelto la riserva Jack Aitken al posto di George Russell , andato in Mercedes per sostituire Lewis Hamilton positivo al COVID-19, per il GP di Sakhir. Il venticinquenne britannico, che ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Laha scelto la riserva Jackaldi George, andato in Mercedes per sostituire Lewis Hamilton positivo al COVID-19, per il GP di. Il venticinquenne britannico, che ...

FormulaPassion : #F1: la gioia di #Aitken pronto a debuttare con la #Williams nel #SakhirGP - sportli26181512 : Formula 1, Hamilton positivo al Covid-19: al GP di Sakhir ci sarà Russell al suo posto: Sarà il britannico George R… - AlessiaOpinions : ?#F1: JACK AITKEN DEBUTTERÀ IN FORMULA 1 CON LA WILLIAMS ? ?? Il pilota britannico sostituirà George Russell, che pa… - f1_notizie : La Williams ha annunciato che Jack Aitken guiderà al posto di George Russell (che guiderà la Mercedes di Lewis Hami… - Gianludale27 : Jack Aitken farà invece il suo debutto in Formula 1 con la Williams, sostituendo George Russell per il Gran Premio di Sakhir #F1 -