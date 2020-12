Goggia | «Ho sempre faticato a fare le cose semplici ma lo straordinario nasce dalle piccole cose»

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sofia. 28 anni, da Bergamo. Unica italiana ad aver vinto l’oro olimpico in discesa libera. È reduce da una stagione dimenticabile: un solo successo, tanti vuoti e una frattura. Oltre al Covid che ha messo in ginocchio la sua Bergamo. Si è allenata dieci giorni a Cervinia. Sei giorni da sola con Gianluca Rulfi il responsabile della squadra élite azzurra. La Gazzetta dello sport, a firma Simone Battaggia, l’ha intervistata. Rulfi mi disse una frase legata allo sci che toccava anche aspetti più profondi di me: “Sofia – mi disse -, quando la pista ti viene addosso allora ti attivi, quando è facile allora ti adagi”. È proprio così. Diciamo che spesso mi sono “salvata”, cioè ho ottenuto i risultati, andando forte nelle parti difficili. Faticavo abene le, l’ordinario. Ma lo ...

Assente Nicol Delago per infortunio, sono otto le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la due giorni di Coppa del mondo femminile sulla pista svizzera di St. Moritz, dove sono in program ...Sofia Goggia. 28 anni, da Bergamo. Unica italiana ad aver vinto l’oro olimpico in discesa libera. È reduce da una stagione dimenticabile: un solo successo, tanti vuoti e una frattura. Oltre al Covid c ...