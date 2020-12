God’s Favorite Idiot, Netflix ordina una comedy con Ben Falcone e Melissa McCarthy (Di mercoledì 2 dicembre 2020) God’s Favorite Idiot, Netflix ordina la comedy prodotta e recitata dalla coppia Ben Falcone e Melissa McCarthy. Netflix ha dato il via libera alla produzione di God’s Favorite Idiot, una comedy “workplace” (ambientata sul posto di lavoro) prodotta dalla coppia Ben Falcone e Melissa McCarthy tramite la loro casa di produzione “On the Day”, che saranno anche i due protagonisti. Alla comedy sono stati commissionati 16 episodi, che saranno rilasciati da Netflix probabilmente in due parti, come spesso accade. La serie sarà diretta da Michael McDonald ed è stata creata da ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 2 dicembre 2020)laprodotta e recitata dalla coppia Benha dato il via libera alla produzione di, una“workplace” (ambientata sul posto di lavoro) prodotta dalla coppia Bentramite la loro casa di produzione “On the Day”, che saranno anche i due protagonisti. Allasono stati commissionati 16 episodi, che saranno rilasciati daprobabilmente in due parti, come spesso accade. La serie sarà diretta da Michael McDonald ed è stata creata da ...

