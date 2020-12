Giulia Salemi furiosa col GF Vip: cosa è successo ai suoi vestiti “di lusso” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non solo Selvaggia Roma. Anche Giulia Salemi appena entrata ha sconvolto gli equilibri della Casa. Tanto più che ora, dopo la litigata con Elisabetta Gregoraci in diretta per vecchie ruggini con al centro Flavio Briatore, si è praticamente coalizzata con Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Selvaggia contro la Gregoraci. Ma questa volta Eli non c’entra: Giulia, che ha già partecipato a un GF Vip, quando si fidanzò con Francesco Monte, ora si è arrabbiata con la produzione. Lo ha confessato a Tommaso Zorzi. Come abbiamo avuto modo di vedere in queste settimane, è evidente che la modella e influencer abbia una forte passione per la moda. Tra abiti e accessori è sempre glamour anche durante la quotidianità, quando non esita a mostrarsi senza trucco e con capi casual. (Continua dopo la foto) Tanto per dirne una, a parte i look più ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non solo Selvaggia Roma. Ancheappena entrata ha sconvolto gli equilibri della Casa. Tanto più che ora, dopo la litigata con Elisabetta Gregoraci in diretta per vecchie ruggini con al centro Flavio Briatore, si è praticamente coalizzata con Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Selvaggia contro la Gregoraci. Ma questa volta Eli non c’entra:, che ha già partecipato a un GF Vip, quando si fidanzò con Francesco Monte, ora si è arrabbiata con la produzione. Lo ha confessato a Tommaso Zorzi. Come abbiamo avuto modo di vedere in queste settimane, è evidente che la modella e influencer abbia una forte passione per la moda. Tra abiti e accessori è sempre glamour anche durante la quotidianità, quando non esita a mostrarsi senza trucco e con capi casual. (Continua dopo la foto) Tanto per dirne una, a parte i look più ...

pinahappydodi : RT @GF_diretta: Giulia Salemi nella notte attacca la Gregoraci al #GrandeFratelloVip #GFVIP: 'Si sentono certe cose in giro...' Tra Giul… - nagia59 : RT @indisguise_A2: Posso dire che l'umiliazione che ha subito Giulia Salemi in diretta nazionale ha fatto schifo? #GFVIP - Annalisa_fans_ : Raga comunque non per illudere o altro, anche perché possibile abbia capito male io ma oppini circa 10 minuti fa st… - Mariostizzaa : per la questione Gregoraci vs. Salemi: Giulia ha sbagliato. ha sbagliato a tacciare Eli da snob e ha sbagliato ad… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Dayane Mello racconta un periodo buio del suo passato e incoraggia una Giulia Salemi in lacrime! -