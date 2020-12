Giulia Salemi e le confessioni hot sulla sua vita intima scatenano i social

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha fatto delle importanti rivelazioni al Grande Fratello Vip 5, che riguardano anche il suo famoso ex Francesco Monte, conosciuto proprio durante l’esperienza nel reality due anni fa. Le parole disuaal GF Vip 5 si è sfogata con Maria Teresa Ruta e ha parlato della sua. Nei giorni scorsi, la 27enne piacentina di origini persiane, aveva avuto alcuni battibecchi con Elisabetta Gregoraci a causa di una famosa vacanza in Sardegna e dei messaggi inviati a Flavio Briatore. non graditi dalla soubrette, inoltre, è finita oltremodo nella lison tra Elisabetta Gregoraci e Pretelli, a causa di una presunta gelosia ...