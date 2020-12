Giulia De Lellis diventa attrice e sbarca al cinema (VIDEO)

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)Deal. La notizia è stata data in anteprima da Gabriele Parpiglia via Giornalettismo. Dopo alcune ore, anche la diretta interessata ha confermato il gossip, condividendo una clip ufficiale che anticipa la notizia.DealClamoroso! Come mai nell’ultimo periodo la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.