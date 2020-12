Giulia De Lellis attrice nel film di Fabio Volo

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) , una combo pazzesca che mi fa sperare che qualcuno abbia portato dei sali minerali a Michela Murgia, che oggi avrà avuto sicuramente un mancamento. Le due cime letterarie, infatti, si sono unite per realizzare insieme unannunciato poche ore dall’ex gieffina attraverso un piccolo sketch pubblicitario sul suo profilo Instagram. Iluscirà al cinema prossimamente (e ci mancherebbe, considerando che sono chiusi da mesi a causa del CoronaVirus) ed al momento non sappiamo nulla né sulla trama né sul ruolo diDeche vi ricordo ha già recitato nella webserie prodotta da Maria De Filippi. E se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it AKA BitchyF (@biccy.it)De ...