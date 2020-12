Giorno di Santa Barbara, tutte le info per la messa dedicata alla patrona dei Vigili del Fuoco (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento. “In linea con le indicazioni ministeriali e del Capo del Corpo, quest’anno le celebrazioni in onore della nostra patrona Santa Barbara saranno svolte in clima di semplicità, sobrietà e in osservanza alle disposizioni in vigore riguardo le misure di prevenzione e protezione COVID-19. Sarà celebrata esclusivamente una Santa messa alle ore 11.00 presso la parrocchia di San Giuseppe Moscati con la presenza di Monsignor Felice Accrocca e del cappellano dei VVF Don Lupo, alla presenza delle autorità e del personale VF (operativo, fftt, amministrativo-contabile e informatico e volontario), dell’ANVVF e il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comando deideldi Benevento. “In linea con le indicazioni ministeriali e del Capo del Corpo, quest’anno le celebrazioni in onore della nostrasaranno svolte in clima di semplicità, sobrietà e in osservanza alle disposizioni in vigore riguardo le misure di prevenzione e protezione COVID-19. Sarà celebrata esclusivamente unaalle ore 11.00 presso la parrocchia di San Giuseppe Moscati con la presenza di Monsignor Felice Accrocca e del cappellano dei VVF Don Lupo,presenza delle autorità e del personale VF (operativo, fftt, amministrativo-contabile ermatico e volontario), dell’ANVVF e il ...

morphtojade : RT @Giuh_h: State stannando la più falsa di tutti dal giorno 0, che quando è in nomination piange di continuo, quando non lo è e se spallag… - Giuh_h : State stannando la più falsa di tutti dal giorno 0, che quando è in nomination piange di continuo, quando non lo è… - ItsViolante : Non mi va proprio giù il continuo vittimismo e l’aria da Santa che vuole a tutti i costi avere Adua. Ma lo sa che c… - onlyrreputation : Ho solo due giorni liberi al mese ed a dicembre, nemmeno quelli dato che lavoro ogni Santa domenica quindi onestame… - rossaricciaema1 : Visto che ormai ho l’età dei datteri, mi pare giusto ricordare le cose da vecchi: oggi ricorre santa Bibiana. La sa… -