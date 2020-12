Giornata internazionale delle persone con disabilità: lo speciale palinsesto Rai (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giornata internazionale delle persone con disabilità Una programmazione dedicata evidenzierà domani i valori di uguaglianza ed inclusione che ispirano la Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata dall’ONU nel 1981 e celebrata proprio il 3 dicembre. A partire dal mattino, la Rai avrà in palinsesto una serie di momenti nei quali verrà ribadita la necessità di garantire alle persone disabili la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. Il primo appuntamento con i temi legati alla disabilità sarà su Rai1 all’interno di UnoMattina. Alle 8.30 la rubrica di Rai Storia “Il giorno e la storia” ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 dicembre 2020)conUna programmazione dedicata evidenzierà domani i valori di uguaglianza ed inclusione che ispirano lacon, proclamata dall’ONU nel 1981 e celebrata proprio il 3 dicembre. A partire dal mattino, la Rai avrà inuna serie di momenti nei quali verrà ribadita la necessità di garantire alledisabili la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. Il primo appuntamento con i temi legati allasarà su Rai1 all’interno di UnoMattina. Alle 8.30 la rubrica di Rai Storia “Il giorno e la storia” ...

Giornata della disabilita’, gli alunni del “Vespucci” di Vibo Valentia saranno in videoconferenza col premier Conte

"La scuola calabrese sarà protagonista con una preziosa storia di inclusione. Giovedì 3 dicembre le alunne e gli alunni dell'istituto comprensivo 'Amerigo Vespucci' di Vibo Valentia saranno, dalle ore ...

