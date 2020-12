Giornali cartacei e online | appello della Fieg ai parlamentari | intervenite per sostenere il settore

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) I, danno voce ai cittadini e garantiscono il dialogo con le istituzioni e la politica. L’esistenza di un’informazione economicamente libere e indipendente, che è il fondamentodemocrazia, è oggi a rischio per la crisi aggravata dalla pandemia. Gli editorichiedono aiinterventi urgenti a sostegno del. Non spegnete la voce dei cittadini! Lasciate ai cittadini la libertà di informarsi per contribuire alla vita democratica L'articolo Secolo d'Italia.

Firenze, 1 dicembre 2020 - Un giornale in più tutto per voi, lettori appassionati che avete conosciuto La Nazione in veste cartacea e vi siete lasciati tentare dal seguirla on line. Ogni mattina, ...La sezione dell’”Emeroteca Salentina”, all’interno della Biblioteca “N. Bernardini” di Lecce, comprende oltre cento testate di giornali (dal “Cittadino Leccese” del 1861) ed è legata, soprattutto, all ...