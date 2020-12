Giorgia Palmas “amo follemente”: la prima volta, giorno speciale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una foto molto intensa, quella postata dalla bella ed amata Giorgia Palmas, uno scatto che ama “follemente”: oggi è un giorno speciale ed è la prima volta Giorgia Palmas (fonte foto: Instagram, @ gioPalmas82)Una foto dolcissima che ritrae un momento familiare che Giorgia Palmas, la bella showgirl, conduttrice ed attrice, condivide con grande affetto su Instagram attraverso le stories: un fermo immagine di una prima volta, una giornata davvero speciale. Giorgia continua a tener compagnia, a sorprendere e ad emozionare tutti i suoi fan e follower attraverso i social, condividendo con quest’ultimi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una foto molto intensa, quella postata dalla bella ed amata, uno scatto che ama “: oggi è uned è la(fonte foto: Instagram, @ gio82)Una foto dolcissima che ritrae un momento familiare che, la bella showgirl, conduttrice ed attrice, condivide con grande affetto su Instagram attraverso le stories: un fermo immagine di una, una giornata davverocontinua a tener compagnia, a sorprendere e ad emozionare tutti i suoi fan e follower attraverso i social, condividendo con quest’ultimi ...

Giorgia_Palmas : Color cioccolato per me e Cocco ?? @naracamicie1984 #naracamicie #narasiamonoi @ Milan, Italy - Giorgia_Palmas : Oggi mi sono proprio divertita con la nuova #AvonPalettePro ???? potrei dire che è il mio primo regalo di Natale!!! ??… - daniel78ASR : @DiegoASR86 E sti cazzi, pure Giorgia Palmas è rifatta, però che cazzo je voi dì? - 0xfolklore : @cccpiru Per curiosità chi oltre a Giorgia Palmas? - AntoYellow46 : Dio quanto amo le storie su IG di @Giorgia_Palmas e @FiloMagnini ? -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas Giorgia Palmas "amo follemente": la prima volta, giorno... CheNews.it Giorgia Palmas “amo follemente”: la prima volta, giorno speciale

Una foto intensa, quella postata dalla bella Giorgia Palmas, uno scatto che ama "follemente": oggi è un giorno speciale, la prima volta ...

Gf Vip, Giulia Salemi senza filtri: "Mai provato piacere con un uomo, così ho mentito ai miei ex"

Confessioni private al Gf Vip per Giulia Salemi. Durante un momento di chiacchiere insieme alla coinquilina Maria Teresa Ruta, l'influencer italo-persiana si è lasciata andare ad alcune confidenze a p ...

Una foto intensa, quella postata dalla bella Giorgia Palmas, uno scatto che ama "follemente": oggi è un giorno speciale, la prima volta ...Confessioni private al Gf Vip per Giulia Salemi. Durante un momento di chiacchiere insieme alla coinquilina Maria Teresa Ruta, l'influencer italo-persiana si è lasciata andare ad alcune confidenze a p ...