Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip, ecco come ha reagito sua sorella Elettra (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ginevra Lamborghini è una delle nuove vippone di Alfonso Signorini ed io – che sono da sempre un Grande fan di Elettra Lamborghini – sono curiosissimo di vederla al Grande Fratello Vip. Il rapporto fra le due purtroppo non è dei migliori e pare che non si parlino da mesi, tant'è che Elettra non ha invitato Ginevra neanche al suo matrimonio. Tuttavia la Lamborghini di Musica (E Il Resto Scompare) era a conoscenza dell'ingresso di Ginevra al Grande Fratello Vip perché gliel'aveva spoilerato Cristiano Malgioglio prima di entrare in casa. A raccontare l'aneddoto è stato lo stesso Alfonso Signorini ai microfoni di Casa Chi. "Quando avevo annunciato l'ingresso in Casa di ...

