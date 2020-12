Gigi | che spettacolo streaming e diretta tv | dove vedere il ricordo di Proietti

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Stasera, mercoledì 2 dicembre 2020, a un mese dalla scomparsa di, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda “, che”, una celebrazione sorridente e nostalgica in cui alcuni compagni di viaggio della sua lunghissima e strepitosa carriera nel mondo dellogli rendono onore con una serie di testimonianze e di racconti inediti. La regia è di Gian Marco Mori., che” intv, replica e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda in chiaro (gratis) oggi – 2 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre)., che ...