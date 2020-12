Gianni Versace | il fascino della sua Medusa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Quando ti smarrirai nei tuoi stessi capelli, non dimenticarmi, ricordati che t’amo“. Così Pablo Neruda descrive nei suoi versi, figura mitologica chiave nella vita dello stilista italiano. Tanto da essere il logosua maison. Ma come nasce questo celebre sodalizio? 74 anni. Questa è l’età che avrebbe compiuto oggi, 2 dicembre, lo stilista, se non fosse stato assassinato brutalmente nel 1997. Venne sorpreso da due colpi di pistola, che furono fatali, sulla scalinatasua sontuosa villa, Casa Casuarina, a Miami. L’artefice dell’omicidio era un giovane gigolò, Andrew Cunanan, trovato poi morto suicida. Se la vicenda è avvolta ancora da un velo di mistero, a partire dal movente, l’unico fatto certo è: la vita spezzata del ...