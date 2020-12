GFVip | la confessione hot di Giulia Salemi a Maria Teresa Ruta

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lache non ti aspetti. La ragazza è da poco nella casa del Grande Fratello ma ha trovato da subito una grande vicinanza con. Insieme le due parlano per ore e ore, raccontandosi aspetti anche intimi della propria vita privata. Ma una delle confessioni fatte dalla giovane influencer hanno lasciato stupiti i fan del programma. La ragazza infatti ammette di non aver avuto fino a questo momento della sua vita – ha solo 27 anni – una vita sessuale appagante. Anzi di non essere mai riuscita a provare vero piacere e di essere stata costretta a fingere. “Ho una cosa molto imbarazzante da dirti. Credo di avere un blocco con il mio corpo – ha ammesso – Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico- Io a oggi non credo di aver provato un vero piacere, uno reale. Ho sempre ...