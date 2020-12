GF Vip, Selvaggia Roma: “Quando mio padre mi ha abbandonata volevo uccidermi” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Selvaggia Roma dopo essere entrata indossando i panni della “disturbatrice” del Grande Fratello Vip, ha totalmente aperto il suo cuore agli altri coinquilini della Casa, parlando – soprattutto – del difficilissimo rapporto con il padre, da lei più volte citato. Mio padre mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 dicembre 2020)dopo essere entrata indossando i panni della “disturbatrice” del Grande Fratello Vip, ha totalmente aperto il suo cuore agli altri coinquilini della Casa, parlando – soprattutto – del difficilissimo rapporto con il, da lei più volte citato. Miomi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che gli altri due VIP salvi sono... Dayane e Selvaggia! #GFVIP - blogtivvu : #GFVip, Selvaggia Roma: “Quando mio padre mi ha abbandonata volevo uccidermi” - (VIDEO) - tuttopuntotv : Selvaggia Roma dentro la lavatrice con Maria Teresa: “Non sai da quant’è che non vedo una persona così” #gfvip… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Selvaggia Roma a Rosalinda Cannavò: Non sprecare fiato con Elisabetta Gregoraci - #Grande… - sonorosy__98 : Selvaggia è una ragazza dolce che nella vita ha sofferto troppo. Per questo si è costruita quella corazza ?? #GFVIP -