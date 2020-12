GF Vip, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi svelano di essere state molestate sul lavoro (VIDEO) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta si sono abbandonate ad una lunga ed intima chiacchierata tra le quattro mura del Grande Fratello Vip. La modella power ha parlato dei suoi problemi con l’intimità mentre la giornalista ha toccato il delicato tema delle molestie sul lavoro. Entrambe hanno svelato di averle subite. GF Vip, Maria Teresa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 dicembre 2020)si sono abbandonate ad una lunga ed intima chiacchierata tra le quattro mura del Grande Fratello Vip. La modella power ha parlato dei suoi problemi con l’intimità mentre la giornalista ha toccato il delicato tema delle molestie sul. Entrambe hanno svelato di averle subite. GF Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi svelano di essere state molestate sul lavoro (VIDEO) - gfvipsondaggi1 : maria teresa è il tuo vip preferito? - FabioTraversa : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP, IN ARRIVO ELEONOIRE FERRUZZI. IL REALITY TORNA AL VENERDI' SU SPINTA DI ENDEMOL? #GFVIP. CHECK UP CON… - GiusCandela : GRANDE FRATELLO VIP, IN ARRIVO ELEONOIRE FERRUZZI. IL REALITY TORNA AL VENERDI' SU SPINTA DI ENDEMOL? #GFVIP. CHECK… - gieffepparo : RT @Alessandherle: Maria Teresa deve vincere questo GF VIP, senza se e senza ma #GFVip -