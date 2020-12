GF Vip | Flavio Briatore svela il vero motivo per cui ha portato il figlio a Dubai

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 3 dicembre 2020) GF Vip, Elisabetta Gregoraci vuole andare via dalla casa anche per riabbracciare suoNathan Falco, che è in vacanza a, con il padre,. Ecco perchè GF Vip, Elisabetta Gregoraci è disperata, pronta a fare le valige per correre da suoNathan Falco e abbracciarlo. Ma il bambino, 10 anni, è L'articolo Curiosauro.