‘Gf Vip 5’ | nuovo ingresso nella Casa? Ecco di chi si tratta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Come sappiamo il Grande Fratello Vip 5 si prolunga fino a metà febbraio e sei nuovi vip sono già pronti per entrarepiù spiata d’Italia. Gli ingressi però, potrebbero non limitarsi ai nomi anticipati ieri da Trash Italiano. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia, infatti, sarebbe prossima a varcare la fatidica porta rossa anche la transgender Elenoire Ferruzzi, da anni icona Lgbt nota soprattutto nell’ambiente milanese. A quanto pare Elenoire non parteciperà al reality nelle vesti di concorrente ma, proprio come Giacomo Urtis, sarà un’ospite che vivrà con i gieffini solo per alcune settimane. Che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e Chia.