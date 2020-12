Gf Vip 5: Dopo 48 ore, Cristiano Malgioglio già squalificato? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono solo passate 48 ore e Cristiano Malgioglio, paroliere della canzone italiana ha scatenato il butiferio nella Casa del Grande Fratello Vip E’ entrato in casa lunedì scorso come ospite speciale, in realtà Cristiano Malgioglio è il nuovo concorrente del Gf Vip 5 con la sua allegria e le sue battute renderà divertente il programma che si prolungherà fino a febbraio 2021 conquistando anche la prima serata del sabato sera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@CristianoMalgioglioreal) Malgy già nelle prime ore ha creato vari siparietti con rivelazioni bollenti su Leonardo Di Caprio, con balletti e dispensando i consigli della nonna: “ogni banana la sera, ... Leggi su kronic (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono solo passate 48 ore e, paroliere della canzone italiana ha scatenato il butiferio nella Casa del Grande Fratello Vip E’ entrato in casa lunedì scorso come ospite speciale, in realtàè il nuovo concorrente del Gf Vip 5 con la sua allegria e le sue battute renderà divertente il programma che si prolungherà fino a febbraio 2021 conquistando anche la prima serata del sabato sera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Malgy già nelle prime ore ha creato vari siparietti con rivelazioni bollenti su Leonardo Di Caprio, con balletti e dispensando i consigli della nonna: “ogni banana la sera, ...

mrmnft : Per quei 'VIP', che leggiamo sui giornali , o ce lo raccontano in TV, che si ammalano di COVID e dopo una settimana… - DSpettacolo : È confermato: la nuova edizione de L’isola dei Famosi riparte a febbraio e a condurla sarà Ilary Blasi, che prende… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, bufera social dopo il tributo a Maradona - braffyraf : Sto riguardando il video 'Elisabetta Gregoraci isolata dalle altre VIP' e non ce n'è: il comportamento di SO è da v… - lillydessi : Gf Vip, Cristiano Malgioglio a rischio squalifica dopo 24 ore? «L'ha fatto inavvertitamente...» -… -