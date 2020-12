Germania | ripartono i consumi a ottobre

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Accelera il commercio al dettaglio in. Le vendite in termini reali hanno registrato un aumento del 2,6% su mese, dopo il -1,9% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare -2,2%). Il dato sorprende le attese degli analisti che erano per un incremento dell’1,2%. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, la variazione annua si attesta a +8,2% dal +7% di(rivisto da un preliminare +6,5%), risultando anche in questo caso sopra le attese che indicavano un +5,9%.

