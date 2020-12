Germania, auto su folla a Treviri: sale a 5 bilancio morti, anche una neonata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) sale a cinque morti il bilancio della strage causata a Treviri da un tedesco di 51 anni che ieri con il suo suv ha investito la folla nella zona pedonale del land Renania-Palatinato. Tra le vittime c'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 dicembre 2020)a cinqueildella strage causata ada un tedesco di 51 anni che ieri con il suo suv ha investito lanella zona pedonale del land Renania-Palatinato. Tra le vittime c'...

Agenzia_Ansa : Oltre alle 2 vittime, ci sono almeno 15 persone 'gravemente ferite' dall'urto con l'auto che ha attraversato a tutt… - Agenzia_Ansa : #Germania, auto piomba sui pedoni a #Treviri. Due i morti e diversi feriti. Arrestato il conducente. #ANSA - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla in Germania, sale a cinque il bilancio delle vittime di #Treviri #ANSA - HDmotori : RT @HDmotori: Marelli investe in Germania ed apre una fabbrica per motori elettrici - CatelliRossella : ??Germania, auto sulla folla in una strada pedonale a Treviri. Cinque morti -