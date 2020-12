George Clooney: «Ho aspettato 20 minuti in ginocchio prima che Amal dicesse “si”» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Ho aspettato venti minuti in ginocchio prima che Amal mi dicesse “si”». George Clooney lo ha rivelato durante la sua ultima intervista per CBS Sunday Morning. La perplessità di Amal Alamuddin era legittima: «Le ho fatto la proposta di nozze all’improvviso». Ma dopo venti minuti in ginocchio il divo iniziava a sentire lo scricchiolio delle ossa: «Le ho detto: “Guarda che mi si spezzano i fianchi!”». L’avvocatessa disse finalmente «sì» e i promessi corsero a raccontare tutto ai genitori di lei: «Loro dopo aver ascoltato i nostri progetti reagirono così: “Ti fanno male i fianchi?”». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Ho aspettato venti minuti in ginocchio prima che Amal mi dicesse “si”». George Clooney lo ha rivelato durante la sua ultima intervista per CBS Sunday Morning. La perplessità di Amal Alamuddin era legittima: «Le ho fatto la proposta di nozze all’improvviso». Ma dopo venti minuti in ginocchio il divo iniziava a sentire lo scricchiolio delle ossa: «Le ho detto: “Guarda che mi si spezzano i fianchi!”». L’avvocatessa disse finalmente «sì» e i promessi corsero a raccontare tutto ai genitori di lei: «Loro dopo aver ascoltato i nostri progetti reagirono così: “Ti fanno male i fianchi?”».

