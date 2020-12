Gentiloni “Il Recovery Fund non sia una Finanziaria bis” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In un anno così difficile le feste sono molto attese e direi molto meritate. Dobbiamo solo evitare che le feste diventino la base su cui può svilupparsi una terza ondata. Quindi le raccomandazioni della Commissione Europea sono raccomandazioni rispetto a grandi eventi, funzioni religiose, rispetto agli orari dei negozi, le vacanze scolastiche. Hanno tutte un unico obiettivo: evitare di ritrovarci di nuovo con una grande diffusione dei contagi”. Lo dice al Tg5 il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, che in merito al Mes spiega: “Credo che la riforma sia un fatto molto positivo. Perchè dà ai soldi del Mes una nuova funzione: potranno essere utilizzati anche come rete di protezione in caso di crisi bancarie. Ora le banche a livello europeo e anche italiano non sono in crisi in questo momento ma avere una rete di protezione in più credo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In un anno così difficile le feste sono molto attese e direi molto meritate. Dobbiamo solo evitare che le feste diventino la base su cui può svilupparsi una terza ondata. Quindi le raccomandazioni della Commissione Europea sono raccomandazioni rispetto a grandi eventi, funzioni religiose, rispetto agli orari dei negozi, le vacanze scolastiche. Hanno tutte un unico obiettivo: evitare di ritrovarci di nuovo con una grande diffusione dei contagi”. Lo dice al Tg5 il commissario europeo all'Economia, Paolo, che in merito al Mes spiega: “Credo che la riforma sia un fatto molto positivo. Perchè dà ai soldi del Mes una nuova funzione: potranno essere utilizzati anche come rete di protezione in caso di crisi bancarie. Ora le banche a livello europeo e anche italiano non sono in crisi in questo momento ma avere una rete di protezione in più credo che ...

GabriGiammanco : Gentiloni ha proposto tassa sulla prima casa, il ministro Provenzano rilancia la tassa patrimoniale... temo che per… - QdSit : Gentiloni “Il Recovery Fund non sia una Finanziaria bis” #qds #qdsnotizie - Notiziedi_it : Gentiloni “Il Recovery Fund non sia una Finanziaria bis” - Notiziedi_it : Gentiloni “Il Recovery Fund non sia una Finanziaria bis” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Gentiloni “Il Recovery Fund non sia una Finanziaria bis” - -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni “Il Banca Mediolanum: Standard Ethics alza il rating di sostenibilità Affaritaliani.it