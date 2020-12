Genshin Impact ha numeri da capogiro con $393 milioni incassati nei primi due mesi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Genshin Impact di MiHoYo ha debuttato alla grande a settembre e apparentemente sembra proprio non ci sia modo di fermare il suo slancio. Secondo Sensor Tower, il gioco di ruolo gratuito ha generato $ 393 milioni nei primi due mesi. In termini di entrate generate dal 28 settembre al 28 novembre, è al secondo posto, appena davanti a PUBG Mobile. Oltre 120 milioni di dollari di entrate provengono dalla Cina, che rappresenta il 30,5% del totale. Tuttavia, il Giappone è subito dietro con $ 98 milioni di entrate, seguito dagli Stati Uniti con $ 74 milioni. L'App Store ha ha visto la spesa maggiore da parte dei giocatori con oltre $ 226 milioni di entrate. Google Play ha rappresentato $ 167 milioni di entrate totali. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)di MiHoYo ha debuttato alla grande a settembre e apparentemente sembra proprio non ci sia modo di fermare il suo slancio. Secondo Sensor Tower, il gioco di ruolo gratuito ha generato $ 393neidue. In termini di entrate generate dal 28 settembre al 28 novembre, è al secondo posto, appena davanti a PUBG Mobile. Oltre 120di dollari di entrate provengono dalla Cina, che rappresenta il 30,5% del totale. Tuttavia, il Giappone è subito dietro con $ 98di entrate, seguito dagli Stati Uniti con $ 74. L'App Store ha ha visto la spesa maggiore da parte dei giocatori con oltre $ 226di entrate. Google Play ha rappresentato $ 167di entrate totali. Leggi ...

