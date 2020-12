Gel igienizzante: ci sono ancora persone che lo bevono per curarsi! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Incredibili notizie arrivano dal mondo, con un numero crescente di persone che di fatto bevono il gel igienizzante. Gel igienizzante (Facebook)sono mesi ormai che il gel igienizzante è diventato uno dei nostri compagni di viaggio preferiti, non fosse altro perchè siamo davvero costretti a portarcelo dappertutto, trovarcelo dappertutto, incrociarlo ormai in qualsiasi posto possibile e immaginabile. E’ vera anche un’altra cosa però, che tante persone non ne hanno ancora compreso il giusto utilizzo. sono infatti in aumento i casi di avvelenamento da gel igienizzante. Numerose persone, spesso anche ospedalizzate credono che ingerire il miracoloso gel, possa portare a chissà quale forma ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Incredibili notizie arrivano dal mondo, con un numero crescente diche di fattoil gel. Gel(Facebook)mesi ormai che il gelè diventato uno dei nostri compagni di viaggio preferiti, non fosse altro perchè siamo davvero costretti a portarcelo dappertutto, trovarcelo dappertutto, incrociarlo ormai in qualsiasi posto possibile e immaginabile. E’ vera anche un’altra cosa però, che tantenon ne hannocompreso il giusto utilizzo.infatti in aumento i casi di avvelenamento da gel. Numerose, spesso anche ospedalizzate credono che ingerire il miracoloso gel, possa portare a chissà quale forma ...

