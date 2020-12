Gattuso: «Ci vuole un grande Napoli per portare via punti dallo stadio dell’Az Alkmaar» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gattuso: «L’obiettivo è che c’è la consapevolezza di giocare contro una squadra molto forte che un mese fa a Napoli non ha giocato il suo calcio perché aveva tanti giocatori col Covid. La loro partita difensiva ci ha sorpresi. Noi eravamo lenti, abbiamo fatto tanto possesso palla. Domani vedremo un altro Az, ha tanti giovani interessanti che giocano in velocità. «Quando vinci 4-0 e pareggi 4-4 (si riferisce all’Az), una volta ci sta. Due volte non ci può stare più Le partite in Europa ti danno convinzione. Questo è un altro sport. Si gioca senza tifosi, senza emozioni, bisogna essere bravi a caricare i giocatori. L’Europa ti porta convinzione. In Europa gioca un calcio aperto. Ci vuole un grande Napoli per portare via punti da questo stadio». «I ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020): «L’obiettivo è che c’è la consapevolezza di giocare contro una squadra molto forte che un mese fa anon ha giocato il suo calcio perché aveva tanti giocatori col Covid. La loro partita difensiva ci ha sorpresi. Noi eravamo lenti, abbiamo fatto tanto possesso palla. Domani vedremo un altro Az, ha tanti giovani interessanti che giocano in velocità. «Quando vinci 4-0 e pareggi 4-4 (si riferisce all’Az), una volta ci sta. Due volte non ci può stare più Le partite in Europa ti danno convinzione. Questo è un altro sport. Si gioca senza tifosi, senza emozioni, bisogna essere bravi a caricare i giocatori. L’Europa ti porta convinzione. In Europa gioca un calcio aperto. Ciunperviada questo». «I ...

napolista : #Gattuso: «Ci vuole un grande Napoli per portare via punti dallo stadio dell’Az Alkmaar» «Sono arrabbiato con mio… - calciotoday_it : ???#Insigne deve essere meno musone, ci vuole un cambio di mentalitá' ??#Gattuso parla alla vigilia di #AZNapoli… - infoitsport : Rai, Venerato: 'Rinnovo Insigne, non c'è trattativa! Il Napoli vuole puntare sui giovani con stipendi ridotti. Deci… - Eurosport_IT : Gennaro Gattuso vuole di più dal suo capitano ?????©? ?? - DiMarzio : #AzAlkmaarNapoli | #Gattuso: 'La qualità ti fa vincere le partite, ma non tutte: ci vuole la testa' -