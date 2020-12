Future USA deboli dopo dato occupati (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – I Future USA mostrano un’intonazione negativa, anticipando una partenza debole per Wall Street, a causa dell’impasse del piano di stimoli fiscali e del possibile fallimento delle trattative per la Brexit. A penalizzare il mercato concorrono anche i deludenti dati occupazionali annunciati da ADP. Il contratto sul Dow Jones segna un calo dello 0,46% a 29.669 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,31% a 3.649 punti. Stessa impostazione per il Nasdaq che arretra dello 0,40% a 12.402 punti. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – IUSA mostrano un’intonazione negativa, anticipando una partenza debole per Wall Street, a causa dell’impasse del piano di stimoli fiscali e del possibile fallimento delle trattative per la Brexit. A penalizzare il mercato concorrono anche i deludenti dati occupazionali annunciati da ADP. Il contratto sul Dow Jones segna un calo dello 0,46% a 29.669 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,31% a 3.649 punti. Stessa impostazione per il Nasdaq che arretra dello 0,40% a 12.402 punti.

Agimegitalia : #BettingonSportsAmerica, Ciavarella (CEO #NEWGIOCO Group): “Mercato statunitense delle #scommesse sempre più in cre… - ansa_economia : Borsa: Europa avanza con future Usa, bene petroliferi e banche. Milano in coda (+0,3%), spread sopra 121 #ANSA - 0Cicerone : RT @MilanoFinanza: Previsto un avvio cauto per le borse Ue. Dopo il rally future Usa in calo - MilanoFinanza : Previsto un avvio cauto per le borse Ue. Dopo il rally future Usa in calo - PaoloLuraschi : inflazione,le dichiarazioni del Presidente Fed Powell inerentemente la moderazione del 'ritmo di miglioramento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA deboli dopo dato occupati Teleborsa Perché siamo già in ritardo nella sfida del 5G. Ericsson: «In Italia non esistono ancora infrastrutture»

Arun Bansal, vicepresidente esecutivo di Ericsson, con responsabilità su Europa e Sud America, sostiene che «l’Italia, come il resto d’Europa, sul 5G fa troppo marketing e pochi fatti», ma in gioco ...

Avant 2.0 TDI 190CV quattro S tronic Business Plus

Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annunci alVolante e i suoi partner a contattarti via mail o telefono per rispondere ai tuoi quesiti sull’auto di tuo interesse o per finalità ...

Arun Bansal, vicepresidente esecutivo di Ericsson, con responsabilità su Europa e Sud America, sostiene che «l’Italia, come il resto d’Europa, sul 5G fa troppo marketing e pochi fatti», ma in gioco ...Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annunci alVolante e i suoi partner a contattarti via mail o telefono per rispondere ai tuoi quesiti sull’auto di tuo interesse o per finalità ...