Fuga, L'ultimo rifugio in streaming

La stagione 2020 di di TWAIN Centro Produzione Danza continua in streaming anche per il mese di dicembre: il 6 dicembre alle ore 21 la Compagnia EgriBiancoDanza presenta in streaming lo spettacolo di danza contemporanea Fuga – L'ultimo rifugio. Inoltre, attraverso un incontro virtuale con il pubblico, interverrà anche il coreografo Raphael Bianco. L'artista interverrà per approfondire le tematiche e le scelte estetiche relative al progetto artistico. La performance infatti si interroga sul significato contemporaneo del termine rifugio: rifugiarsi dove? Da chi? In noi o altrove? Questi sono stati alcuni degli spunti di riflessione per la creazione dello spettacolo. Dai bombardamenti e attentati di varia matrice in tutto il mondo in "una terza guerra mondiale" non dichiarata, si ...

