FS Italiane | La Freccia festeggia i 70 anni di Roma Termini

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dal 20 dicembre 1950 il suo profilo sinuoso dà il benvenuto e accoglie i viaggiatori in partenza. Per celebrare i 70del “Dinosauro di”, il magazine Ladedica la copertina del nuovo numero alla pensilina che si protende su piazza dei Cinquecento e ai nuovi progetti di ampliamento e riqualificazione che proiettano la stazione verso il domani. In vista dell’anno che verrà il numero di dicembre ospita ventuno personalità della cultura, dello spettacolo, della società civile e del mondo digital. A raccontare desideri e progetti, con la speranza di essere presto liberi dalla pandemia, sono: l’esploratore Alex Bellini, il cardinale Enrico Feroci, lo scrittore Nicola Lagioia, le conduttrici televisive Milly Carlucci ed Elena Santarelli, gli artisti Michelangelo Pistoletto e Alzek ...