Francesco Renga, drammatico retroscena: lutto doloroso per il cantante (Di mercoledì 2 dicembre 2020) drammatico retroscena quello che vede coinvolto il cantautore Francesco Renga per un doloroso lutto: “Se ne è andato pochi giorni fa..” Francesco Renga (Instagram)Francesco Renga è uno dei giudici del programma in voga su Canale 5, in onda il mercoledì sera All Together Now. Il cantautore bresciano insieme agli altri giudici, Rita Pavone, J-Ax, Anna Tatangelo discutono le doti canore dei 12 concorrenti in gara che si sfidano per ambire al ricco premio. L’attuale giudice del noto programma non ha bisogno di presentazioni, la sua musica, le sue canzoni parlano per lui e per il talento che è e per il successo che è riuscito ad ottenere in questi anni di carriera. A distanza di poco tempo emerge un ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020)quello che vede coinvolto il cantautoreper un: “Se ne è andato pochi giorni fa..”(Instagram)è uno dei giudici del programma in voga su Canale 5, in onda il mercoledì sera All Together Now. Il cantautore bresciano insieme agli altri giudici, Rita Pavone, J-Ax, Anna Tatangelo discutono le doti canore dei 12 concorrenti in gara che si sfidano per ambire al ricco premio. L’attuale giudice del noto programma non ha bisogno di presentazioni, la sua musica, le sue canzoni parlano per lui e per il talento che è e per il successo che è riuscito ad ottenere in questi anni di carriera. A distanza di poco tempo emerge un ...

GammaStereoRoma : Francesco Renga - Era una vita che ti stavo aspettando - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Francesco Renga - Ferro e cartone -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Renga - L'odore del caffè - downeyjessevans : Non c'è nemmeno Francesco Renga Sta lista non mi piace - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Francesco Renga - Ci sarai -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Renga Francesco Renga, drammatico retroscena: lutto doloroso per il cantante Altranotizia Ambra Angiolini, la verità sulla storia con Allegri: “Mi ha lasciato la possibilità…”

Da quando Ambra Angiolini ha iniziato una storia d'amore con Massimiliano Allegri il gossip si è acceso su di loro.

Oggi in tv, tutta la programmazione di mercoledì 2 dicembre

Mercoledì 2 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 la serata è dedicata a Gigi Proietti. Su Canale 5 arriva una nuova puntata di All Together Now in compagnia del muro e della giuria di ...

Da quando Ambra Angiolini ha iniziato una storia d'amore con Massimiliano Allegri il gossip si è acceso su di loro.Mercoledì 2 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 la serata è dedicata a Gigi Proietti. Su Canale 5 arriva una nuova puntata di All Together Now in compagnia del muro e della giuria di ...