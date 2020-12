FOTO – Dubai, laurea Isfoa a Stefano Capaccetti e festa al ristorante Luigia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dubai: Michele La Scala è consigliere Senato Accademico Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. In tale veste e con la nobile finalità trasmessa dal magnifico rettore Stefano Masullo, ha consegnato a Stefano Capaccetti il Diploma di laurea Magistrale in Economia del Turismo e dell’Ospitalità con specializzazione in Gestione ed Organizzazione delle Strutture Ricettive. Il titolo è stato rilasciato dalla Facoltà di Scienze Aziendali e del Turismo di Isfoa. La cerimonia nel corso di una cena-convivial svoltasi nel rinomato ristorante italiano ‘Luigia’ di Dubai. Stefano Capaccetti è risultato tra i più profittevoli studenti in seguito alla dissertazione di una ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 2 dicembre 2020): Michele La Scala è consigliere Senato Accademico– Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. In tale veste e con la nobile finalità trasmessa dal magnifico rettoreMasullo, ha consegnato ail Diploma diMagistrale in Economia del Turismo e dell’Ospitalità con specializzazione in Gestione ed Organizzazione delle Strutture Ricettive. Il titolo è stato rilasciato dalla Facoltà di Scienze Aziendali e del Turismo di. La cerimonia nel corso di una cena-convivial svoltasi nel rinomatoitaliano ‘’ diè risultato tra i più profittevoli studenti in seguito alla dissertazione di una ...

vivacecilia2019 : @Anna68398069 se accettano scommesse. Sta viaggiando in prima classe e sembra con la Emirates perciò io dico Maldiv… - mzpag : A proposito di Egitto (da JoiMag): il 23 novembre l’attore e rapper egiziano Mohamad Ramadan è stato accusato di “o… - matteoide : Troppo bello come i gay facciano i meme “la società se...” con foto di Singapore, Dubai, posti dove i gay sono il…… - CalcioWeb : #ErjonaSulejmani è bellissima: lo scatto da Dubai è da impazzire - Erga_omnes1 : RT @ArmyRenzi: Coronavirus. Dubai. Photo of hope. A newborn tearing off the doctor's mask ... It is the symbolic image of 2020 ~… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Dubai FOTO - Anche a Dubai si celebra Diego IamNaples.it Viaggio a Dubai, la città del futuro

Dubai si prepara all’appuntamento con l’Expo del 2021 con un calendario di progetti avveniristici. Ma non dimentica la sua anima più profonda: il deserto.

Nusr-et Gokce omaggia Maradona, lo chef di Dubai prenota per sempre il suo tavolo preferito

Nusr-et Gokce, in arte Salt Bae, proprietario di locali in tutto il mondo, ha voluto rendere omaggio a Maradona nel suo locale di Dubai.

Dubai si prepara all’appuntamento con l’Expo del 2021 con un calendario di progetti avveniristici. Ma non dimentica la sua anima più profonda: il deserto.Nusr-et Gokce, in arte Salt Bae, proprietario di locali in tutto il mondo, ha voluto rendere omaggio a Maradona nel suo locale di Dubai.