Fortnite Stagione 5 | Battle Pass | Abbonamento Crew | Skin | Mappa | Sfide e molto altro

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) A partire da oggi è disponibile l’aggiornamento 15.00 per, il quale da il via alla5 del Capitolo 2. A seguire vi riportiamo tutte le novità introdotte.5: Tutte le novità La nuovaporta con se vecchie e nuove località, alcune provenienti dalla vecchiadi,altre inedite, le quali sorgono per lo più nella zona dove un tempo vi era l’Agenzia, Autorità o Rovine. Parco Pacifico è tornato alla normalità, dopo gli eventi che l’hanno vista tramutarsi nel Dominio di Doom, scompaiono anche località a tema Marvel, tra cui le Stark Industries, la statua di Black Panther, la dimora di Ant-Man e cosi via dicendo. Anche la Fortiglia è stata rimossa dalla, restano invece località come ...